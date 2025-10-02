В администрации Волгоградской области кадровые перестановки

Важно отметить, что пока на эти посты назначены исполняющие обязанности. Временно руководить комитетом промышленной политики, торговли и ТЭК будет Виолетта Калмыкова, которая ранее занимала должность заместителя председателя этого же комитета. Вопросы ветеринарии в регионе теперь будет курировать Сергей Гиченков. Он также назначен исполняющим обязанности председателя областного комитета ветеринарии.