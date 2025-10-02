В администрации Волгоградской области кадровые перестановки

В администрации Волгоградской области произошли заметные кадровые изменения. Перестановки коснулись руководства сразу нескольких важных комитетов, отвечающих за ключевые сферы жизни. Свои должности оставили два известных чиновника. Эдуард Кривов освобожден от обязанностей председателя комитета промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области. Также прекращены полномочия Галины Аликовой, которая возглавляла областной комитет ветеринарии, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на обладминистрацию.
Важно отметить, что пока на эти посты назначены исполняющие обязанности. Временно руководить комитетом промышленной политики, торговли и ТЭК будет Виолетта Калмыкова, которая ранее занимала должность заместителя председателя этого же комитета. Вопросы ветеринарии в регионе теперь будет курировать Сергей Гиченков. Он также назначен исполняющим обязанности председателя областного комитета ветеринарии.
Еще одно значимое изменение коснулось комитета информационных технологий. Теперь контроль за его работой и развитием цифровых решений в регионе возложен на заместителя губернатора Анну Писемскую.