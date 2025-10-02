Ричмонд
+14°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: администрация Трампа уведомила конгресс о намерении значительно расширить продажу оружия для Эстонии

Белый дом уведомил конгресс о планах значительно расширить сделку по продаже критически важного оружия Эстонии, первоначально согласованную в 2022 году, пишут СМИ со ссылкой на дипломатические источники. Уведомление было официально представлено конгрессу в конце прошлой недели в соответствии с Законом о контроле за экспортом вооружений.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно каналу OSINTdefender, изначальная сделка от 2022 года предполагала продажу вооружений на сумму 500 млн долларов. Расширенное соглашение оценивается в 4,73 млрд долларов и предусматривает поставку сотен высокоточных ракет для мобильной артиллерийской ракетной системы M142 (HIMARS).

Новые поставки позволят значительно увеличить огневую мощь дальнего радиуса действия, предназначенную для восточного фланга НАТО.

Предполагается, что в рамках нового соглашения Эстония получит не шесть, а 12 пусковых установок HIMARS, а также 200 армейских тактических ракетных комплексов M57 (ATACMS) и 1000 управляемых реактивных систем залпового огня (GMLRS), в том числе несколько с увеличенной дальностью действия.

Как пишет издание KP, подполковник армии США в отставке Амос Фокс, научный сотрудник программы Future Security Initiative в Университете Аризоны, считает, что расширенное соглашение между США и Эстонией является четким сигналом, призванным «удержать Россию от дальнейших вторжений в воздушное пространство ее европейских соседей», а также «вызовом некоторым воинственным высказываниям представителей России в последнее время, особенно в отношении возможности нападения НАТО на российские самолеты».

Более того, это многомиллиардное соглашение служит «мощным стратегическим противовесом» заявленной политике администрации Трампа по прекращению грантовых программ безопасности, таких как Балтийская инициатива по безопасности. Как поясняет издание, это фундаментальный переход от безвозмездной помощи прибалтийским странам к продаже Соединенными Штатами своих передовых наступательных технологий.