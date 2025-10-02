СМИ: администрация Трампа уведомила конгресс о намерении значительно расширить продажу оружия для Эстонии

Как пишет издание KP, подполковник армии США в отставке Амос Фокс, научный сотрудник программы Future Security Initiative в Университете Аризоны, считает, что расширенное соглашение между США и Эстонией является четким сигналом, призванным «удержать Россию от дальнейших вторжений в воздушное пространство ее европейских соседей», а также «вызовом некоторым воинственным высказываниям представителей России в последнее время, особенно в отношении возможности нападения НАТО на российские самолеты».