СМИ: администрация Трампа уведомила конгресс о намерении значительно расширить продажу оружия для Эстонии

Согласно каналу OSINTdefender, изначальная сделка от 2022 года предполагала продажу вооружений на сумму 500 млн долларов. Расширенное соглашение оценивается в 4,73 млрд долларов и предусматривает поставку сотен высокоточных ракет для мобильной артиллерийской ракетной системы M142 (HIMARS).
Предполагается, что в рамках нового соглашения Эстония получит не шесть, а 12 пусковых установок HIMARS, а также 200 армейских тактических ракетных комплексов M57 (ATACMS) и 1000 управляемых реактивных систем залпового огня (GMLRS), в том числе несколько с увеличенной дальностью действия.
Как пишет издание KP, подполковник армии США в отставке Амос Фокс, научный сотрудник программы Future Security Initiative в Университете Аризоны, считает, что расширенное соглашение между США и Эстонией является четким сигналом, призванным «удержать Россию от дальнейших вторжений в воздушное пространство ее европейских соседей», а также «вызовом некоторым воинственным высказываниям представителей России в последнее время, особенно в отношении возможности нападения НАТО на российские самолеты».
Более того, это многомиллиардное соглашение служит «мощным стратегическим противовесом» заявленной политике администрации Трампа по прекращению грантовых программ безопасности, таких как Балтийская инициатива по безопасности. Как поясняет издание, это фундаментальный переход от безвозмездной помощи прибалтийским странам к продаже Соединенными Штатами своих передовых наступательных технологий.