На ремонт цирка в Челябинска выделили почти 73 миллиона рублей

Росгосцирк объявил аукцион на поиск подрядчика, который проведет инженерные изыскания и разработает документацию по реконструкции цирка в Челябинске. Начальная цена контракта составляет 72,9 миллиона рублей. Соответствующая информация опубликована на портале «Госзакупки».

Источник: poolN74/t.me

— В рамках подготовки к реконструкции объявлен конкурс на выполнение инженерных изысканий и разработку проектно-сметной документации, — сообщает «РосТендер». — Специалистам предстоит провести детальное обследование здания, оценить его текущее состояние и разработать полный пакет документов, необходимых для получения разрешений и проведения работ.

Деньги на разработку документации, включая прохождение госэкспертизы, выделили из бюджета Челябинской области. Сама реконструкция цирка запланирована на 2026−2028 годы.

Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 17 октября. Победителя определят 21 октября.

Напомним, челябинский цирк закрыли на капитальный ремонт в мае 2019 года. Завершить работы планировали к саммитам ШОС и БРИКС в 2020 году. Затем сдачу объекта перенесли на октябрь 2021 года, а после — на конец 2022-го. Но сроки вновь сдвинулись. Как выяснилось, на ход работы подрядчика — тульской компании «РКСервис» — повлияли пандемия и кризис. В сентябре 2022 года сообщалось, что Минкульт РФ выделил более 80 млн рублей на ремонт цирка. Но вскоре вступили в силу изменения в федеральное законодательство, и потребовалось обновление проектно-сметной документации.

