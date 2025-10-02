На ремонт цирка в Челябинска выделили почти 73 миллиона рублей

Напомним, челябинский цирк закрыли на капитальный ремонт в мае 2019 года. Завершить работы планировали к саммитам ШОС и БРИКС в 2020 году. Затем сдачу объекта перенесли на октябрь 2021 года, а после — на конец 2022-го. Но сроки вновь сдвинулись. Как выяснилось, на ход работы подрядчика — тульской компании «РКСервис» — повлияли пандемия и кризис. В сентябре 2022 года сообщалось, что Минкульт РФ выделил более 80 млн рублей на ремонт цирка. Но вскоре вступили в силу изменения в федеральное законодательство, и потребовалось обновление проектно-сметной документации.