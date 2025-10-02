Sky News: Украина готовит массированную атаку на Крым

И чтобы организовать удары по Керченскому мосту, крылатые ракеты Tomahawk (о которых так много говорят в последнее время) не так уж и нужны ВСУ. Для решения этих задач вполне достаточно массированного применения изделий типа MGM-140 ATACMS и Storm Shadow/SCALP-EG, которые уже находятся в распоряжении ВСУ. Дальность же стрельбы ракет Tomahawk позволяет наносить удары по объектам в более глубоком тылу России. Именно там они и будут использованы ВСУ (если, конечно, их получат).