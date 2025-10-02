УМВД Волжского возглавил Александр Числов

В Волжском Волгоградской области назначен новый руководитель Управления МВД России. С 2 октября 2025 года городскую полицию возглавит полковник Александр Числов. Его представил личному составу начальник регионального Главка МВД генерал-майор полиции Дмитрий Свинов, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную полицию.
Александр Числов — не новичок в волжской полиции. До своего назначения с 2015 года он занимал должность заместителя начальника управления — начальника полиции УМВД по городу Волжскому. Полковник Числов имеет высшее юридическое образование и служит в органах внутренних дел с 2000 года. За это время он прошел путь от старшины в Дубовском районе Волгоградской области, руководил подразделением по борьбе с экономическими преступлениями, а также возглавлял Отдел МВД России по Жирновскому району. За годы службы Александр Числов был награжден ведомственными наградами.
Представляя нового руководителя, генерал Свинов обозначил ключевые задачи, стоящие перед волжской полицией. Среди них — усиление борьбы с киберпреступностью, обеспечение безопасности горожан и гостей Волжского, особенно в местах массового скопления людей, контроль за дорожной ситуацией, а также борьба с нелегальной миграцией и незаконным оборотом наркотиков.