УМВД Волжского возглавил Александр Числов

Александр Числов — не новичок в волжской полиции. До своего назначения с 2015 года он занимал должность заместителя начальника управления — начальника полиции УМВД по городу Волжскому. Полковник Числов имеет высшее юридическое образование и служит в органах внутренних дел с 2000 года. За это время он прошел путь от старшины в Дубовском районе Волгоградской области, руководил подразделением по борьбе с экономическими преступлениями, а также возглавлял Отдел МВД России по Жирновскому району. За годы службы Александр Числов был награжден ведомственными наградами.