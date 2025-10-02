Ричмонд
Песков рассказал, о чем будет говорить Путин на «Валдае»

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин будет говорить на XXII ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» о сегодняшней международной ситуации и ее причинах, в том числе ее истоках. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

«Давайте дождемся с вами выступления президента. Очевидно, что о нынешней ситуации он будет говорить, и о предтече этой ситуации, о возможных формах развития ее», — сказал он в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Песков добавил, что «Валдай» — международный дискуссионный клуб и говорить о международной повестке дня, не упоминая Россию, невозможно. «В целом я ожидаю достаточно интересного, глубокого, концептуального, возможно, дискуссионного выступления президента», — подытожил представитель Кремля.

