Песков: речь о передаче Украине Западом ядерных технологий не идет

Отвечая на реплику репортера, что на Западе намекали на возможность фактического ядерного вооружения Киева, представитель Кремля заметил, что «об этом все-таки пока так не говорили». «По-моему, об этом даже боятся говорить. И слава богу, что боятся», — заключил Песков.