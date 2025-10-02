Ричмонд
Песков: речь о передаче Украине Западом ядерных технологий не идет

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Пока речь о передаче Западом Киеву ядерных технологий не идет, что не может не радовать. Это отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Источник: РИА "Новости"

Отвечая на реплику репортера, что на Западе намекали на возможность фактического ядерного вооружения Киева, представитель Кремля заметил, что «об этом все-таки пока так не говорили». «По-моему, об этом даже боятся говорить. И слава богу, что боятся», — заключил Песков.

С первых дней специальной военной операции России страны Запада выступили в поддержку киевского режима. Государства блока НАТО нарастили накачку Украины вооружениями с целью, как заявлялось, нанести Москве «стратегическое поражение».

Дискуссии относительно поставок Киеву для ударов по России дальнобойного и высокоточного оружия, которое невозможно применить без прямого участия военных специалистов из стран Запада, вновь вышли на передний план в последние недели.

