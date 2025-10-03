Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: НАТО требует от Греции усилить поддержку Украины

Греция столкнулась с растущим давлением со стороны союзников по НАТО, особенно США и Франции, которые требуют от нее значительно нарастить военную помощь Украине, пишет портал Greek Reporter со ссылкой на греческую газету Kathimerini.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, суть этого требования заключается в том, чтобы Греция через сторонних посредников передала Украине несколько из своих 24 истребителей Mirage 2000−5. Посредниками могут выступить США, Германия, Чехия или Эстония. Однако, поскольку речь идет об истребителях французского производства, наиболее активно Афины обсуждают эту тему с Парижем. Греция планирует купить от шести до 12 французских истребителей Rafale, и сейчас стороны обсуждают, приведет ли потенциальная перепродажа Mirage 2000−5 к уменьшению стоимости приобретения технологически более передовых самолетов.

Согласно Greek Reporter, желание союзников по НАТО идет вразрез с предпочтениями Греции в сфере экспорта вооружений: она не хочет направлять высокотехнологичное военное оборудование для борьбы против России.

Как отмечает издание, Греция до сих пор пыталась ограничить свои поставки Киеву старыми, менее совершенными системами вооружения. В частности, она передала Украине 60 самоходных 203-мм гаубиц М-110, которые стояли на вооружении с 1960-х годов.

Призывы к более существенному, а не символическому вкладу со стороны Греции также исходят от восточноевропейских стран, которые более остро реагируют на конфликт на Украине, говорится в статье. Выступая на саммите в Копенгагене, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис подчеркнул, что, хотя Европа укрепляет свою оборону на востоке, она должна в равной степени защищать свои южные границы. Как утверждают осведомленные источники, премьер заявил, что Европа, прежде чем передавать Киеву передовые вооружения, «должна получить сигнал от Украины относительно их решающей роли в современной войне».

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше