СМИ: НАТО требует от Греции усилить поддержку Украины

Призывы к более существенному, а не символическому вкладу со стороны Греции также исходят от восточноевропейских стран, которые более остро реагируют на конфликт на Украине, говорится в статье. Выступая на саммите в Копенгагене, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис подчеркнул, что, хотя Европа укрепляет свою оборону на востоке, она должна в равной степени защищать свои южные границы. Как утверждают осведомленные источники, премьер заявил, что Европа, прежде чем передавать Киеву передовые вооружения, «должна получить сигнал от Украины относительно их решающей роли в современной войне».