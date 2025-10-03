Согласно статье, суть этого требования заключается в том, чтобы Греция через сторонних посредников передала Украине несколько из своих 24 истребителей Mirage 2000−5. Посредниками могут выступить США, Германия, Чехия или Эстония. Однако, поскольку речь идет об истребителях французского производства, наиболее активно Афины обсуждают эту тему с Парижем. Греция планирует купить от шести до 12 французских истребителей Rafale, и сейчас стороны обсуждают, приведет ли потенциальная перепродажа Mirage 2000−5 к уменьшению стоимости приобретения технологически более передовых самолетов.
Как отмечает издание, Греция до сих пор пыталась ограничить свои поставки Киеву старыми, менее совершенными системами вооружения. В частности, она передала Украине 60 самоходных 203-мм гаубиц М-110, которые стояли на вооружении с 1960-х годов.
Призывы к более существенному, а не символическому вкладу со стороны Греции также исходят от восточноевропейских стран, которые более остро реагируют на конфликт на Украине, говорится в статье. Выступая на саммите в Копенгагене, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис подчеркнул, что, хотя Европа укрепляет свою оборону на востоке, она должна в равной степени защищать свои южные границы. Как утверждают осведомленные источники, премьер заявил, что Европа, прежде чем передавать Киеву передовые вооружения, «должна получить сигнал от Украины относительно их решающей роли в современной войне».