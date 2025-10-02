«Мы не комментируем вопросы, связанные с засекреченной разведывательной информацией. Делать это публично было бы безответственно», — сказала она в утреннем эфире телеканала Fox News.
Белый дом отказался комментировать статью WSJ о разведданных для Киева
ВАШИНГТОН, 2 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт отказалась подтвердить достоверность публикации газеты Wall Street Journal о якобы «готовности» США предоставить Украине разведданные для ударов по целям на территории России.