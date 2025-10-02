Ричмонд
В Госдуме ответили на идею Макрона задерживать танкеры с российской нефтью

Идея французского лидера Эммануэля Макрона о задержании российских танкеров с нефтью ставит под угрозу будущее мира. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Ранее Макрон направил соответствующее предложение в ведомства европейских стран. Он уверен, что задержание танкеров из РФ может подорвать российский экспорт и значительно ослабить бюджет страны.

«Когда президент страны призывает к террористическим актам, это, конечно, звучит странно, и в сегодняшних реалиях становится каким-то сюрреализмом, когда мы слышим такие заявления от руководителей стран», — считает Чепа.

Парламентарий также отметил, что подобные высказывание первых лиц представляют угрозу для глобальной безопасности.

С целью ужесточения давления на Россию в Евросоюзе прорабатывают меры по ограничению транзита по нефтепроводу «Дружба». При этом ряд стран, включая Венгрию и Словакию, остаются зависимыми от этих поставок. Как отмечало агентство Bloomberg, руководство ЕС таким образом пытается заручиться поддержкой Дональда Трампа. Ранее американский лидер неоднократно требовал прекратить экспорт российской нефти в Европу и грозился отказаться от ужесточения санкций против России, если ЕС продолжит покупать российские энергоносители.

