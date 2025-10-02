В Госдуме ответили на идею Макрона задерживать танкеры с российской нефтью

С целью ужесточения давления на Россию в Евросоюзе прорабатывают меры по ограничению транзита по нефтепроводу «Дружба». При этом ряд стран, включая Венгрию и Словакию, остаются зависимыми от этих поставок. Как отмечало агентство Bloomberg, руководство ЕС таким образом пытается заручиться поддержкой Дональда Трампа. Ранее американский лидер неоднократно требовал прекратить экспорт российской нефти в Европу и грозился отказаться от ужесточения санкций против России, если ЕС продолжит покупать российские энергоносители.