В Госдуме ответили на идею Макрона задерживать танкеры с российской нефтью

Ранее Макрон направил соответствующее предложение в ведомства европейских стран. Он уверен, что задержание танкеров из РФ может подорвать российский экспорт и значительно ослабить бюджет страны.
«Когда президент страны призывает к террористическим актам, это, конечно, звучит странно, и в сегодняшних реалиях становится каким-то сюрреализмом, когда мы слышим такие заявления от руководителей стран», — считает Чепа.
Парламентарий также отметил, что подобные высказывание первых лиц представляют угрозу для глобальной безопасности.
С целью ужесточения давления на Россию в Евросоюзе прорабатывают меры по ограничению транзита по нефтепроводу «Дружба». При этом ряд стран, включая Венгрию и Словакию, остаются зависимыми от этих поставок. Как отмечало агентство Bloomberg, руководство ЕС таким образом пытается заручиться поддержкой Дональда Трампа. Ранее американский лидер неоднократно требовал прекратить экспорт российской нефти в Европу и грозился отказаться от ужесточения санкций против России, если ЕС продолжит покупать российские энергоносители.