Зачистка политического поля: В Молдове ограничили деятельность сразу трех оппозиционных партий — скоро останется одна ПАС

Республиканская партия «Сердце Молдовы», возглавляемая Ириной Влах, не сможет принять участие в новых местных выборах, назначенных на 16 ноября. Причина: деятельность партии ограничена на 12 месяцев.
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обновила список партий, допущенных к голосованию в шести населенных пунктах, исключив из него формирование Влах.
Вице-председатель ЦИК Павел Постика пояснил, что ограничение деятельности влечет запрет на участие в выборах и референдумах.
— Принято к сведению заключение Центрального апелляционного суда от 25 сентября и отменена позиция № 6 в приложении к решению ЦИК о списке партий, имеющих право участвовать в новых местных выборах 16 ноября, — заявил Постика на заседании.
Нр и это еще не все. Деятельность партии «Великая Молдова» Виктории Фуртунэ тоже ограничили. Решение приняла в четверг, 2 октября, Апелпалата Кишинёва до вынесения окончательного решения по существу дела. Решение принято после рассмотрения судебных исков, поданных Минюстом.
Аналогичная мера предпринята и в отношении Современной демократической партии Молдовы, последовательницы ДПМ Плахотнюка.
И есть ощущение, что скоро эта же участь постигнет все неугодные власти политформирования.