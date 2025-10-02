Ричмонд
Зачистка политического поля: В Молдове ограничили деятельность сразу трех оппозиционных партий — скоро останется одна ПАС

Под раздачу попали «Сердце Молдовы», «Великая Молдова» и Современная демократическая партия Молдовы.

Источник: Комсомольская правда

Республиканская партия «Сердце Молдовы», возглавляемая Ириной Влах, не сможет принять участие в новых местных выборах, назначенных на 16 ноября. Причина: деятельность партии ограничена на 12 месяцев.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обновила список партий, допущенных к голосованию в шести населенных пунктах, исключив из него формирование Влах.

Вице-председатель ЦИК Павел Постика пояснил, что ограничение деятельности влечет запрет на участие в выборах и референдумах.

— Принято к сведению заключение Центрального апелляционного суда от 25 сентября и отменена позиция № 6 в приложении к решению ЦИК о списке партий, имеющих право участвовать в новых местных выборах 16 ноября, — заявил Постика на заседании.

Нр и это еще не все. Деятельность партии «Великая Молдова» Виктории Фуртунэ тоже ограничили. Решение приняла в четверг, 2 октября, Апелпалата Кишинёва до вынесения окончательного решения по существу дела. Решение принято после рассмотрения судебных исков, поданных Минюстом.

Аналогичная мера предпринята и в отношении Современной демократической партии Молдовы, последовательницы ДПМ Плахотнюка.

И есть ощущение, что скоро эта же участь постигнет все неугодные власти политформирования.

