«Против лома нет приема, окромя другого лома»: Путин выступает на «Валдае»

18:42 Невозможность нанести России стратегическое поражение постепенно поймут даже самые «упрямые тугодумы» — Путин.
18:39 Мы с вами станем свидетелями ренессанса дипломатического искусства вести диалог, обратился Путин к слушателям. Современному миру нужны договоренности, а не навязывание чьей-то воли, подчеркнул он.
18:37 Санкции потерпели крах, Россия показала высокую устойчивость — Путин.
18:36 Многополярность в мире уже по факту сложилась, выразил уверенность президент России.
18:32 ❗️ Путин о стремлении ряда стран к однополярному миру и попытках западной гегемонии: «Против лома нет приема, окромя другого лома».
18:31 Советский союз и затем Россия дважды заявляли о готовности вступить в НАТО, оба раза получили отказ, напомнил политик.
18:29 Клинтон говорил мне, что сотрудничество Запада и России возможно, но позже отказался от своих слов, «посоветовавшись со своими», отметил Путин. Запад оказался неготовым отказаться от гегемонии и не устоял перед «соблазном абсолютной власти».
18:28 Провал гегемонии был только вопросом времени — Путин.
18:26 Любые решения возможны, только если они устраивают большинство — Путин.
18:25 Никогда в мире не было такого количества стран, влияющих на глобальные процессы, подчеркнул Путин. Никто в мире уже не готов играть по правилам, заданным где-то «за океанами».
18:23 Доклад будет посвящен многополярности мира — Путин.
18:20 ❗️Выступление президента началось.
16:50 Владимир Путин будет говорить на «Валдае» о сегодняшней международной ситуации и о том, что стало ее предтечей, сообщили в Кремле. Его выступление будет «глубоким, концептуальным и дискуссионным».
12:30 Сегодняшняя речь Путина, по словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, будет посвящена многополярному миру.
«Полицентричный мир. Именно вокруг этого будет весь разговор: это новая система, какая она, к чему она приведет, чем она лучше, чем она хуже, как ей пользоваться всем, как жить всем в условиях полицентричной или многополярной системы. Это очевидный факт, но как перестроиться на эту новую систему? Вот об этом как раз на “Валдае” и говорят. Ну и очевидно, что в русле этого будет и большая часть [речи президента]», — заявил представитель Кремля.
12:15 Путин принимает участие в заседаниях «Валдая» ежегодно с 2004-го. Он выступает с программной речью на пленарной сессии, после чего участвует в дискуссии с экспертами.
Одну из наиболее значимых речей на этой площадке президент произнес в 2014 году. Тогда он заявил о неэффективности однополярного мира и резко раскритиковал США и их союзников за разрушение системы международной безопасности.
В минувшем 2024-м глава государства заявил в «валдайской» речи, что привычное мироустройство безвозвратно ушло, а между странами происходит «столкновение самих принципов, на которых будут строиться отношения на следующем историческом этапе». Тогда он также высказался о конфликте с Украиной и отметил, что Москва готова договариваться — но с учетом взаимных интересов.
12:00 Президент России Владимир Путин сегодня примет участие в пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай». Как сообщили в Кремле, выступление главы государства ожидается во второй половине дня, после 16:00 мск.
ХХII ежегодное заседание «Валдая» проходит в Сочи с 29 сентября по 2 октября, тема форума в этом году — «Полицентричный мир: инструкция по применению». В нем участвуют 140 экспертов из более чем 40 стран, в том числе из Великобритании, Индии, Германии, Китая, Малайзии, Пакистана и ЮАР.
Клуб «Валдай» — это объединение зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Он основан в 2004 году и назван в честь места проведения первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.