Путин: СССР и Россия дважды заявляли о готовности вступить в НАТО

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. СССР и затем Россия дважды заявляли о готовности вступить в НАТО, но оба раза получили отказ «с порога», заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии «Валдая».

Источник: РИА "Новости"

«Наша страна, стремясь ликвидировать основания для блоковой конфронтации, создать общее пространство безопасности, дважды заявляла даже о своей готовности вступить в НАТО. Первый раз в 1954 году, еще во времена СССР. Это было сделано тогда. А второй раз в ходе визита президента США [Билла] Клинтона в Москву. Я уже об этом говорил в 2000 году, когда мы с ним на эту тему тоже разговаривали. И оба раза мы фактически получили отказ, причем с порога», — сказал он.

По словам главы государства, 35 лет назад, когда, казалось, заканчивалась конфронтация холодной войны, были надежды на наступление эпохи подлинного сотрудничества.

«Казалось, что не осталось идеологических и других препятствий, которые мешали бы совместно решать проблемы, общие для человечества, и регулировать, разрешать неизбежные споры и конфликты на основе взаимного уважения и учета интересов каждого», — добавил президент.

