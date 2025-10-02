Ричмонд
Путин ответил на заявления о якобы возможном нападении России на НАТО

СОЧИ, 2 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал чушью заявления, что Россия может напасть на НАТО.

Источник: © РИА Новости

«Правящие элиты и объединённая Европа продолжают нагнетать истерию: оказывается, война с русскими чуть ли не на пороге. Повторяют эту чушь, эту мантру раз за разом», — сказал Путин, выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Я смотрю иногда, как и что говорят, думаю, они же не могут в это верить, что Россия собирается нападать на НАТО — в это поверить невозможно, а своих людей убеждают», — добавил он.

