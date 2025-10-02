Ответ России на милитаризацию Европы будет убедительным, заявил Путин

«Думаю, ни у кого нет сомнений, что такие ответные меры России не заставят себя долго ждать. Ответ на угрозы, кажется, мягко говоря, будет очень убедителен. Именно ответ. Мы сами никогда не инициировали военное противостояние», — сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».
Международный дискуссионный клуб «Валдай» — объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.