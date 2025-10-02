Французский командующий Шилль призвал ЕС быть готовыми к войне уже сегодня

Конфликт вокруг якобы российских БПЛА начал развиваться в сентябре. Вначале Польша обвинила РФ в нарушении своего воздушного пространства беспилотниками (в России обвинения назвали беспочвенными и указали, что дроны летели со стороны Украины). Затем сразу в нескольких странах ЕС в воздухе были замечены неизвестные и неопознанные дроны, из-за которых, в частности, нарушалась работа аэропортов в Копенгагене, Ольборге, Осло, Вильнюсе. Власти Дании вначале обвинили в их появлении Россию, но потом признали, что для этого у них нет никаких доказательств. В Литве после разбирательств сообщали, что речь шла об обычных гражданских беспилотниках.