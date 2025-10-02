Ричмонд
Путин: желающим нанести России стратегическое поражение «пора успокоиться»

Президент России Владимир Путин заявил, что желающие нанести России «стратегическое поражение» должны принять «обреченность» своего плана и «успокоиться».

Источник: РИА "Новости"

«Некоторые, правда, упорно надеются все-таки добиться своего — нанести России, как они говорят, стратегическое поражение. Пора уже успокоиться, осмотреться, понять реалии и выстраивать отношения в совершенно другом направлении», — сказал российский президент во время выступления на пленарной сессии Валдайского клуба.

Владимир Путин отметил, что прежнее однополярное мироустройство не принимало Россию в свою систему. Однако без участия страны в мировой экономической, стратегической, культурной и других сферах невозможно выстроить «мировой баланс».