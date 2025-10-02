Путин назвал Украину «картой» в игре Запада

Путин назвал происходящее на Украине «трагедией» и «болью» как для украинцев, так и для русских. Однако ответственность за то, что огонь на Украине пока не удалось прекратить, он возложил в первую очередь на Европу. «Ответственность за это лежит не на большинстве, а на меньшинстве, прежде всего — на Европе, которая постоянно эскалирует конфликт. И, по-моему, другой цели там сегодня не просматривается», — добавил он.