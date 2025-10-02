Путин: инициативы Трампа по Газе дают надежду на «свет в конце тоннеля»

«Сейчас мы знакомимся более подробно с инициативами президента Трампа, ну, мне кажется, что здесь какой-то свет в конце тоннеля все-таки может появиться», — сказал Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».
План Дональда Трампа, состоящий из 20 пунктов, предполагает освобождение всех израильских заложников, капитуляцию «Хамаса», допуск гуманитарной помощи в сектор Газа в необходимом объеме, а также переход анклава под управление временной администрации из числа палестинских технократов и международных экспертов.