Путин: инициативы Трампа по Газе дают надежду на «свет в конце тоннеля»

Президент России Владимир Путин заявил, что инициативы и предложения президента США Дональда Трампа по завершению боевых действий в секторе Газа дают надежду на разрешение ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, традиционными методами западной односторонней дипломатии, «игнорирующей историю, традиции, идентичность, культуру живущих там народов», решить этот конфликт не получится.

Источник: Reuters

«Сейчас мы знакомимся более подробно с инициативами президента Трампа, ну, мне кажется, что здесь какой-то свет в конце тоннеля все-таки может появиться», — сказал Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

План Дональда Трампа, состоящий из 20 пунктов, предполагает освобождение всех израильских заложников, капитуляцию «Хамаса», допуск гуманитарной помощи в сектор Газа в необходимом объеме, а также переход анклава под управление временной администрации из числа палестинских технократов и международных экспертов.

