Путин заявил, что ответные меры РФ на милитаризацию Европы не заставят себя ждать

По его словам, российская сторона внимательно следит за набирающей силу милитаризацией Европы. «Мы прекрасно знаем, насколько все угрозы относительно агрессивных планов России, которыми Европа сама себя запугивает, высосаны из пальца… но самовнушение — вещь опасная и мы просто не можем не уделять внимания тому, что происходит», — сказал он.