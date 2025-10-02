Путин заявил, что ответные меры РФ на милитаризацию Европы не заставят себя ждать

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ответные меры России на милитаризацию Европы не заставят себя ждать. Об этом завил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии «Валдая», сообщает ТАСС.
По его словам, российская сторона внимательно следит за набирающей силу милитаризацией Европы. «Мы прекрасно знаем, насколько все угрозы относительно агрессивных планов России, которыми Европа сама себя запугивает, высосаны из пальца… но самовнушение — вещь опасная и мы просто не можем не уделять внимания тому, что происходит», — сказал он.
Путин добавил, что европейские политики пытаются «залатать трещины» в «здании» Европы путем формирования образа врага в лице России. «Мы видим, например, с каким усердием наши европейские соседи стремятся залатать, подштукатурить трещины, пошедшие по “зданию” Европы. Однако они хотят преодолеть раскол, укрепить пошатнувшееся единство, которым прежде так кичились, вовсе не посредством эффективного решения внутренних проблем, а за счет раздувания образа врага», — отметил российский лидер.
Он призвал европейских политиков, постоянно вещающих о российской угрозе, уняться и заняться проблемами своих стран, а также обратить внимание на то, что Европа скатывается на периферию глобальной конкуренции. -0-