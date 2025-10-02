Путин: Потери России кратно меньше, чем у ВСУ

Путин также сообщил, что с января по август 2025 года около 150 000 военнослужащих ВСУ дезертировали. За это же время мобилизовали 160 000 человек, но с учётом текущих потерь этого недостаточно. Он отметил, что единственным решением для Украины может стать снижение призывного возраста. Однако, по мнению российских и западных экспертов, это не даст ожидаемого результата, так как времени на подготовку новобранцев не хватает.