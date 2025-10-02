Президент России Владимир Путин на форуме «Валдай» рассказал о главных трудностях, с которыми сталкивается украинская армия. По словам Путина, Вооружённые силы Украины (ВСУ) получают достаточно оружия от своих союзников. Однако в сентябре потери ВСУ составили около 44 700 человек, из которых половина — безвозвратные.
Путин указал, что за тот же период по принудительной мобилизации удалось набрать чуть более 18 000 человек, а из госпиталей вернули около 14 000. Таким образом, ежемесячный дефицит личного состава достигает 11 000 человек. Это означает, что численность армии не только не восполняется, но и сокращается.
Путин также сообщил, что с января по август 2025 года около 150 000 военнослужащих ВСУ дезертировали. За это же время мобилизовали 160 000 человек, но с учётом текущих потерь этого недостаточно. Он отметил, что единственным решением для Украины может стать снижение призывного возраста. Однако, по мнению российских и западных экспертов, это не даст ожидаемого результата, так как времени на подготовку новобранцев не хватает.
