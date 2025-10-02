Владимир Путин назвал процент территорий ДНР и ЛНР, которые осталось освободить

Президент России Владимир Путин назвал процент территорий Донецкой и Луганской Народных Республик, которые удалось освободить российской армии в ходе специальной военной операции.
«Примерно 100% Луганской области, осталось 0,13%, которые контролирует противник. Где-то процентов 19 противник контролирует Донецкой области», — рассказал глава государства в ходе выступления на полях ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».
Путин также сообщил, что около 25% территории осталось освободить в Запорожской и Херсонской областях.
Напомним, что 2 октября Владимир Путин выступает на форуме «Валдай». KP.RU ведет прямую трансляцию важнейшей речи.