Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Владимир Путин назвал процент территорий ДНР и ЛНР, которые осталось освободить

Путин рассказал об успехах ВС РФ в ходе освобождения ДНР и ЛНР от украинских боевиков.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин назвал процент территорий Донецкой и Луганской Народных Республик, которые удалось освободить российской армии в ходе специальной военной операции.

«Примерно 100% Луганской области, осталось 0,13%, которые контролирует противник. Где-то процентов 19 противник контролирует Донецкой области», — рассказал глава государства в ходе выступления на полях ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Путин также сообщил, что около 25% территории осталось освободить в Запорожской и Херсонской областях.

Напомним, что 2 октября Владимир Путин выступает на форуме «Валдай». KP.RU ведет прямую трансляцию важнейшей речи.