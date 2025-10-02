Путин указал на разницу между собой и Александром I

«Нет, не ощущаю. Александр I был императором, а я избранный народом президент на определенный срок. Это большая разница», — ответил Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» на вопрос модератора, не ощущает ли он себя Александром I на Венском конгрессе, который самолично вел переговоры о новом мироустройстве.
Выступая с речью, Путин отметил, что времена, когда узкая группа самых могущественных держав решала за весь остальной мир, как жить, ушли безвозвратно.
«Об этом стоить помнить тем, кто ностальгирует по колониальным временам, когда народы было принято делить на тех, кто равны, и некоторых, кто равнее. Фраза (писателя Джорджа — ред.) Оруэлла нам хорошо известна», — добавил он.