Путин назвал российскую армию самой боеспособной в мире

Президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» назвал российскую армию самой боеспособной.
По его словам, это утверждение не является преувеличением или хвастовством, а отражает реальное положение дел в вооруженных силах страны.
«Я считаю, что на сегодняшний день российская армия является самой боеспособной — как по выучке личного состава, так и по техническим возможностям и тактике ведения боевых действий», — отметил глава государства.
Ранее президент заявил, что если кто-то захочет потягаться с РФ в военной сфере, пусть попробует.