Путин назвал российскую армию самой боеспособной в мире

Путин рассказал, что российская армия является самой боеспособной армией — по выучке, по техническим возможностям и по тактике ведения боевых действий.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» назвал российскую армию самой боеспособной.

По его словам, это утверждение не является преувеличением или хвастовством, а отражает реальное положение дел в вооруженных силах страны.

«Я считаю, что на сегодняшний день российская армия является самой боеспособной — как по выучке личного состава, так и по техническим возможностям и тактике ведения боевых действий», — отметил глава государства.

Ранее президент заявил, что если кто-то захочет потягаться с РФ в военной сфере, пусть попробует.