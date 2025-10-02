Путин пошутил, что мог утомить участников «Валдая» своей речью

Президент РФ Владимир Путин пошутил, что мог своей речью на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай» утомить слушателей. Глава государства извинился за это.
«Я вас утомил, извините», — сказал Путин.
Зал поблагодарил президента аплодисментами. После этого российский лидер продолжил работу в формате вопросов и ответов.
Владимир Путин выступает в ходе ежегодного заседания клуба «Валдай». Оно проходит в Сочи с 29 сентября по 2 октября. В мероприятии задействованы 140 участников из более чем 40 стран.
Ранее Владимир Путин заявил, что двусторонние проблемы РФ и Украины были следствием распада СССР.