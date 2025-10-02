Ричмонд
Путин пошутил, что мог утомить участников «Валдая» своей речью

Зал ответил аплодисментами на слова российского лидера.

Источник: Аргументы и факты

Президент РФ Владимир Путин пошутил, что мог своей речью на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай» утомить слушателей. Глава государства извинился за это.

«Я вас утомил, извините», — сказал Путин.

Зал поблагодарил президента аплодисментами. После этого российский лидер продолжил работу в формате вопросов и ответов.

Владимир Путин выступает в ходе ежегодного заседания клуба «Валдай». Оно проходит в Сочи с 29 сентября по 2 октября. В мероприятии задействованы 140 участников из более чем 40 стран.

Ранее Владимир Путин заявил, что двусторонние проблемы РФ и Украины были следствием распада СССР.