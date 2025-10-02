Путин: Российская армия вошла в Константиновку, Красноармейск и Купянск

Бойцам российской армии удалось зайти сразу в три города на подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом в четверг, 2 октября, президент России Владимир Путин сообщил в рамках своей речи на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».
Так, по словам главы государства, бойцы продвинулись в Северск, Константиновку и Красноармейск (украинское название — Покровск).
Кроме того, «Западной» группировке войск удалось освободить две трети Купянска, включая центр города, а Кировск уже полностью перешел под контроль российской армии.
В то же время Россия уже контролирует почти 100 процентов территории Луганской Народной Республики. На всех фронтах ВС РФ удерживают стратегическую инициативу.
— Нам самое главное — быть уверенными в себе, а мы в себе уверены, — приводит слова Путина РИА Новости.
В рамках своей речи Путин назвал два условия, при которых конфликта на Украине удалось бы избежать. Одно из них — президентство действующего главы Белого дома Дональда Трампа в момент эскалации.
Глава государства предупредил, что ответные меры России на милитаризацию Европы не заставят себя ждать, и этот ответ будет «очень убедительным». Он подчеркнул, что РФ никогда не инициировала военное противостояние.