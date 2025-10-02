На международном форуме «Валдай» президент России Владимир Путин прокомментировал критику пакта Молотова-Риббентропа, подчеркнув искажение исторических фактов. Он отметил, что некоторые стремятся переписать историю, игнорируя позитивные моменты прошлого.
По словам Путина, сталинский и фашистский режимы нередко приравнивают друг к другу, акцентируя внимание на пакте Молотова-Риббентропа, но при этом умалчивают о Мюнхенском соглашении. Он напомнил, что Чемберлен заявлял о достижении мира, тогда как Черчилль предупреждал о неизбежности войны. Путин указал, что именно западные страны договорились с Гитлером и разделили Чехословакию, но этот факт часто замалчивают.
Президент также выразил обеспокоенность попытками пересмотреть итоги Нюрнбергского процесса, который был призван предотвратить повторение подобных трагедий. Он подчеркнул, что снос памятников борцам с нацизмом вызывает недоумение, поскольку эти люди отдавали свои жизни, не принимая политических решений. Путин считает, что подобная тенденция связана с желанием принизить роль России в истории.
