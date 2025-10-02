Владимир Путин ответил на претензии к пакту Молотова-Риббентропа

По словам Путина, сталинский и фашистский режимы нередко приравнивают друг к другу, акцентируя внимание на пакте Молотова-Риббентропа, но при этом умалчивают о Мюнхенском соглашении. Он напомнил, что Чемберлен заявлял о достижении мира, тогда как Черчилль предупреждал о неизбежности войны. Путин указал, что именно западные страны договорились с Гитлером и разделили Чехословакию, но этот факт часто замалчивают.