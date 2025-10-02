Путин заявил, что ВС РФ уверенно идут вперед

Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» выступил с заявлением, что по всей линии боевого соприкосновения российские войска уверенно идут вперед.
«У нас практически по всей линии боевого соприкосновения наши войска уверенно идут вперед», — заявил президент.
По словам Путина, военнослужащие российской армии удерживают стратегическую инициативу в зоне СВО. Так, ВС РФ взял под свой контроль населенный пункт Юнаковка в Сумской области, а «Волчанск наполовину забрали».
«Там создается уверенно зона безопасности. Эта работа идет слаженно, спокойно и по плану», — добавил президент.
Кроме того, в ходе своего выступления глава государства заявил, что если кто-то захочет потягаться с РФ в военной сфере, пусть попробует.