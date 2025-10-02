Ричмонд
«Хмельна для них славянов кровь, но тяжко будет им похмелье»: Путин прочитал стих Пушкина

Владимир Путин прочитал стихотворение Пушкина о Бородино.

Источник: Комсомольская правда

Президент РФ Владимир Путин признался, что у него дома лежит томик стихов великого русского поэта Александра Пушкина. Он решил зачитать перед участниками форума «Валдай» строчки из одного стихотворения писателя о Бородинском сражении.

«У меня дома на столе лежит томик Пушкина. Люблю, когда 5 минут есть, туда погрузиться. Вот буквально вчера полистал и наткнулся на стихотворение. Все мы знаем стихотворение Лермонтова “Бородино”. Но я никогда не знал, что Пушкин писал на эту тему. Прочитал — произвело на меня впечатление», — сказал перед прочтением произведения Путин.

В эти минуты Владимир Путин выступает на форуме «Валдай». KP.RU ведет прямую трансляцию важнейшей речи.