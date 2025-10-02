Польша не любит русских во вред другим: Путин рассказал, как СССР не пустили в Чехословакию перед мировой войной

По словам Путина, под руководством Пилсудского Польша допустила ряд ошибок перед началом Второй мировой войны. В частности, польские власти отказались пропустить советские войска через свою территорию для помощи Чехословакии. Путин подчеркнул, что Польша также угрожала сбивать советские самолеты, если те пересекут ее воздушное пространство. Он выразил надежду, что современные польские политики учтут ошибки прошлого, чтобы избежать подобных просчетов в будущем.