Президент России Владимир Путин на форуме «Валдай» объяснил, почему Польша не стала частью СССР. Он отметил, что Юзеф Пилсудский, известный польский политик, был враждебно настроен к России.
По словам Путина, под руководством Пилсудского Польша допустила ряд ошибок перед началом Второй мировой войны. В частности, польские власти отказались пропустить советские войска через свою территорию для помощи Чехословакии. Путин подчеркнул, что Польша также угрожала сбивать советские самолеты, если те пересекут ее воздушное пространство. Он выразил надежду, что современные польские политики учтут ошибки прошлого, чтобы избежать подобных просчетов в будущем.
30 сентября общественность удивила информация от нынешнего президента Польши Кароля Навроцкого. Он заявил, что регулярно общается с духом Юзефа Пилсудского, известного своими антироссийскими взглядами. В ответ Мария Захарова с иронией заметила, что скоро, возможно, стоит ожидать появления духа Ивана Сусанина.
