Путин: Россия готова поддержать инициативу Трампа по Газе

Владимир Путин заявил, что Россия с 1948 года выступала за создание государств Палестина и Израиль.

Источник: Комсомольская правда

Российская сторона готова поддержать инициативу президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на полях ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Что касается предложений президента Трампа по Газе — она готова его поддержать. Если, конечно, это приведет к окончательной цели, о которой мы всегда говорили», — отметил он.

Путин подчеркнул, что с 1948 года Россия выступала за создание двух государств — Палестины и Израиля, которое стало бы залогом решения конфликта между сторонами.

Напомним, что 2 октября Владимир Путин выступает на форуме «Валдай». KP.RU ведет прямую трансляцию важнейшей речи.

