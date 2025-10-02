Путин заявил о готовности России поддержать план Трампа по урегулированию в Газе

«В целом Россия его (план Трампа. — Ред.) готова поддержать», — сказал он.
По словам президента, ситуация в Газе — это «ужасное событие в современной истории человечества».
Новость дополняется.
