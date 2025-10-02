Ричмонд
+20°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин заявил о готовности России поддержать план Трампа по урегулированию в Газе

Россия готова поддержать план президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Секторе Газа. Об этом 2 октября заявил президент России Владимир Путин в рамках пленарной сессии XХII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Источник: Reuters

«В целом Россия его (план Трампа. — Ред.) готова поддержать», — сказал он.

По словам президента, ситуация в Газе — это «ужасное событие в современной истории человечества».

Новость дополняется.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше