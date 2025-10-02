Путин ответил на слова Трампа о «бумажном тигре»

«Бумажный тигр? Ну идите тогда и разберитесь с этим бумажным тигром. Если мы воюем со всем блоком НАТО и так двигаемся, продвигаемся, уверенно себя чувствуем, и, значит, это “бумажный тигр”, что тогда сама НАТО, она что тогда из себя представляет?»— сказал Путин на заседании клуба «Валдай». По словам Владимира Путина, потери ВСУ за сентябрь составили 44 700 человек. При этом потери российской армии кратно меньше.