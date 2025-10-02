Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин: российским войскам осталось освободить 0,13% территории ЛНР

Путин подчеркнул, что почти вся ЛНР уже контролируется российскими силами.

Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии клуба «Валдай» сообщил, что российским войскам осталось освободить 0,13% территории Луганской Народной Республики, подчеркнув, что почти вся ЛНР уже контролируется российскими силами.

Он также уточнил, что в Донецкой Народной Республике украинские войска удерживают около 19% территории.

Путин добавил, что город Купянск освобожден почти на две трети, а центр находится под контролем ВС РФ. Кроме того, по его словам, российские войска заняли половину Волчанска, освобождение оставшейся части города — вопрос времени, и там формируется уверенная зона безопасности.

Ранее президент назвал российскую армию самой боеспособной в мире.