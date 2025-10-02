Путин: российским войскам осталось освободить 0,13% территории ЛНР

Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии клуба «Валдай» сообщил, что российским войскам осталось освободить 0,13% территории Луганской Народной Республики, подчеркнув, что почти вся ЛНР уже контролируется российскими силами.
Он также уточнил, что в Донецкой Народной Республике украинские войска удерживают около 19% территории.
Путин добавил, что город Купянск освобожден почти на две трети, а центр находится под контролем ВС РФ. Кроме того, по его словам, российские войска заняли половину Волчанска, освобождение оставшейся части города — вопрос времени, и там формируется уверенная зона безопасности.
Ранее президент назвал российскую армию самой боеспособной в мире.