Владимира Путина удивил удар Израиля по Катару

Отвечая на вопросы после своего выступления на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», президент РФ Владимир Путин прокомментировал недавний удар израильских Вооруженных сил по Катару. Якобы, потому что там находились боевики ХАМАС. Путин признался, что его очень удивило, как один союзник США мог позволить себе удар по другому другу американцев.
Ранее KP.RU сообщил, что Путин напомнил, с кем приходится воевать России. Президент указал, что сейчас с нами ведет борьбу весь блок НАТО.
