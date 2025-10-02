Глеб Никитин оценил работу трех нижегородских техникумов

В Перевозском строительном колледже обучается более двух тысяч человек более чем по 30 программам. Главе региона показали современные мастерские, которые появились благодаря федеральному проекту «Профессионалитет». Студенты продемонстрировали практические навыки в мастерских по арматурным и бетонным работам, а также современную технику, на которой проходят обучение студенты. К примеру, будущие специалисты среднего звена учатся управлять экскаватором на современном тренажере, который работает на отечественном программном обеспечении. На базе колледжа есть в том числе собственный асфальтоукладчик и маленький асфальтобетонный завод с производственной мощностью до шести тонн в час.