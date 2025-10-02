Глеб Никитин оценил работу трех нижегородских техникумов

Глава региона ознакомился с работой Перевозского строительного колледжа (Перевозский округ) и Нижегородского радиотехнического колледжа (Нижний Новгород), где уже созданы образовательно-производственные кластеры федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети», а также Ардатовского аграрного техникума (Ардатовский округ), где профильный кластер планируется создать в следующем году.
Организации СПО оставили невероятные впечатления. Это касается и атмосферы, и ребят с их реакциями, студенческой жизнью. Это ничем не отличается от признанного наилучшим высшего образования. Некоторые специальности в наших колледжах сегодня крайне востребованы, можно назвать их элитными. Сегодня в определенной степени даже айтишников может заменить искусственный интеллект, а вот печника и сварщика он не заменит никогда.
Губернатор Нижегородской области поздравил студентов и педагогов с профессиональным праздником.
В Перевозском строительном колледже обучается более двух тысяч человек более чем по 30 программам. Главе региона показали современные мастерские, которые появились благодаря федеральному проекту «Профессионалитет». Студенты продемонстрировали практические навыки в мастерских по арматурным и бетонным работам, а также современную технику, на которой проходят обучение студенты. К примеру, будущие специалисты среднего звена учатся управлять экскаватором на современном тренажере, который работает на отечественном программном обеспечении. На базе колледжа есть в том числе собственный асфальтоукладчик и маленький асфальтобетонный завод с производственной мощностью до шести тонн в час.
Во время посещения образовательно-производственного центра Глеб Никитин пообщался со студентами — геодезистами, архитекторами, сварщиками. Среди участников встречи был и выпускник колледжа, который в 2019 году, будучи студентом, показывал его губернатору, а сейчас стал преподавателем в организации.
«Я наблюдал, как на самом современном оборудовании учат сварщиков с использованием 3D-моделирования. А печники сначала делают проекты кладки. Я был в Перевозском строительном техникуме в 2019 году и сегодня видел, как он изменился. Это реально суперсовременное учебное заведение, хотя находится в небольшом удаленном от центра муниципалитете», — отметил Глеб Никитин.
В свою очередь, в Нижегородском радиотехническом колледже обучается более 1600 студентов. В рамках федерального проекта «Профессионалитет» в организации было создано шесть рабочих зон. Подготовка в кластере осуществляется по востребованным специальностям и профессиям: «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств», «Разработка электронных устройств и систем», «Радиоэлектронные приборные устройства» и др. Мастерские организовали по принципу полного цикла — от стадии разработки до конечного продукта. Студенты отрабатывают все этапы, начиная с создания компьютерной модели до готового изделия.
Глебу Никитину показали, как студенты проектируют электронные устройства, создают 3D-модели, изучают параметры электронных компонентов. Зона поверхностного монтажа оснащена оборудованием, которое есть на всех предприятиях-партнерах, входящих в состав кластера, поэтому обучение в мастерской сокращает срок адаптации на производстве.
В Ардатовском аграрном техникуме обучается более 550 студентов. Организация в 2025 году победила в конкурсе на предоставление субсидии из федерального бюджета на создание кластеров среднего профессионального образования. В 2026 году на средства гранта будут отремонтированы и оснащены новейшим оборудованием 10 лабораторий по направлениям: агрономия, зоотехния, экономика и бухгалтерский учет, технология продуктов питания из растительного сырья и эксплуатация сельскохозяйственных машин, а также планируется закупить новое оборудование, программное обеспечение и учебники. Индустриальным партнером выступил агрохолдинг «Русское поле». Глеб Никитин оценил текущее состояние материально-технической базы, а также ознакомился с планами обновления образовательной организации.
В Нижегородской области работают 73 профессиональные образовательные организации. На базе 16 уже созданы образовательно-производственные кластеры по федеральному проекту «Профессионалитет», в том числе шесть из них — в 2025 году. Кроме того, по проекту в Нижегородской области ведется создание федерального технопарка профессионального образования на базе имущественного комплекса «Нижполиграф». Технопарк станет центром повышения квалификации педагогов СПО и преподавателей общеобразовательных и специальных дисциплин в колледжах для ускоренного преподавания предметов без потери качества, региональной площадкой апробации новых технологий подготовки кадров в прямом взаимодействии с предприятиями реального сектора экономики, площадкой для сбора, обобщения и масштабирования успешного опыта в системе СПО.
Напомним, президент России Владимир Путин во время своего послания к Федеральному Собранию 21 февраля 2023 года поручил существенно расширить проект «Профессионалитет».
«Очень важно, чтобы в эту сферу приходили наставники с опытом работы на реальном сложном производстве. Задача конкретная — за ближайшие пять лет подготовить порядка миллиона специалистов рабочих профессий для электронной промышленности, индустрии робототехники, машиностроения, металлургии, фармацевтики, сельского хозяйства и ОПК, строительства, транспорта, атомной и других отраслей, ключевых для обеспечения безопасности, суверенитета и конкурентоспособности России», — сказал Владимир Путин.
Новый национальный проект «Молодежь и дети» включает девять федеральных проектов и программ: «Россия — страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров» и «Профессионалитет».