Путин вспомнил, как пил кофе в пижамах с Тони Блэром

Президента спросили о ситуации в Газе. Путин ответил, что знает о плане США создать международный орган, который будет управлять сектором Газа, во главе которого будет Блэр. Глава России уточнил, что премьер «не известен как миротворец».
«Я его лично знаю. Больше того, я был у него в гостях, ночевал у него дома. Мы с ним с утра в пижамах кофе пили и так далее», — сказал Путин.
Президент назвал Блэра «опытным политиком» «со своими взглядами».
О том, что бывший премьер может стать главой переходного органа управления в секторе Газа, сообщала ранее The Economist со ссылкой на источники. Знакомые с планом источники The Financial Times (FT) также сообщали, что Блэр собирается возглавить переходный орган в соответствии с мирным планом, разрабатываемым администрацией Трампа.
Один человек, информированный о дискуссиях о потенциальной роли Блэра, сказал, что США хотели бы, чтобы он сыграл определенную роль в переходном процессе в Газе.
Материал дополняется.