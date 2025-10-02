Ричмонд
Путин вспомнил, как пил кофе в пижамах с Тони Блэром

Президент России Владимир Путин лично знаком с бывшим премьер-министром Великобритании Тони Блэром. На заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» президент рассказал, как «пил кофе в пижамах» с политиком. Трансляцию выступления Путина ведет РБК.

Источник: РБК

Президента спросили о ситуации в Газе. Путин ответил, что знает о плане США создать международный орган, который будет управлять сектором Газа, во главе которого будет Блэр. Глава России уточнил, что премьер «не известен как миротворец».

«Я его лично знаю. Больше того, я был у него в гостях, ночевал у него дома. Мы с ним с утра в пижамах кофе пили и так далее», — сказал Путин.

Президент назвал Блэра «опытным политиком» «со своими взглядами».

О том, что бывший премьер может стать главой переходного органа управления в секторе Газа, сообщала ранее The Economist со ссылкой на источники. Знакомые с планом источники The Financial Times (FT) также сообщали, что Блэр собирается возглавить переходный орган в соответствии с мирным планом, разрабатываемым администрацией Трампа.

Один человек, информированный о дискуссиях о потенциальной роли Блэра, сказал, что США хотели бы, чтобы он сыграл определенную роль в переходном процессе в Газе.

Материал дополняется.

