«Ходили в пижамах, кофе пили»: Владимир Путин вспомнил о Тони Блэре в вопросе палестинского конфликта

Владимир Путин вспомнил, что пил кофе с экс-премьером Британии Блэром в пижамах.

Источник: Комсомольская правда

Президент РФ Владимир Путин в вопросе палестинского конфликта поделился воспоминаниями о личных встречах с Тони Блэром. Таким образом российский лидер прокомментировал информацию о том, что Блэр может стать главой «Международного переходного органа Газы».

Путин заявил, что однажды останавливался в его доме, а утром пил с ним кофе в пижамах и разговаривал о политике. Однако, по его мнению, лучше передать управление Газой администрации президента Махмуда Аббаса и действующим палестинским властям. Свою точку зрения по этой теме он высказал на пленарной сессии ХХII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Мы знакомы с Блэром. Я был у него в гостях, ночевал у него дома, мы с ним с утра в пижамах кофе пили. Он опытный политик. Но важно, как и кому будет передана власть. На мой взгляд, лучше все передать под управление президента Аббаса и сегодняшней администрации Палестины», — заявил российский глава.

KP.RU ведет прямую трансляцию речи Путина на форуме «Валдай».

