«Им трудно сдаться в плен, потому что или заградотряды их уничтожают, когда видят, что кто-то пытается сдаться в плен, или с беспилотников их уничтожают. А беспилотниками часто управляют и наёмники из всяких разных стран — им вообще наплевать на украинцев, они их уничтожают и всё», — сказал он.
Также Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что в сентябре украинские войска потеряли почти 45 тысяч человек. Согласно поступившим данным, на передовой у противника царит хаос, приводящий к дезертирству и потерям в рядах ВСУ. Было отмечено, что российские войска заняли Константиновку и Северск, а также взяли под контроль Юнаковку на Сумщине. К числу недавних достижений относится освобождение Кировска и установление контроля над двумя третями Купянска.
