Путин вспомнил о паспорте Российской империи, говоря о переселенцах с Запада

Президент России Владимир Путин на форуме «Валдай» рассказал о переселенцах с Запада, упомянув паспорт Российской империи. Он отметил, что в этом документе не указывали национальность, а указывали вероисповедание.
По словам российского лидера, главным было, какие ценности разделяет человек. Путин подчеркнул, что если человек с Востока, Юга, Запада или Севера принимает российские ценности, он становится частью общества.
Президент сообщил, что власти упростили административные процедуры для переселенцев, чтобы снизить барьеры. Путин уточнил, что массового потока мигрантов нет, но заявления поступают — около 1800 человек подали заявки. По его словам, люди едут в Россию из-за ценностных соображений, так как их не устраивает ситуация с гендерной политикой на Западе. Путин добавил, что Россия будет поддерживать таких переселенцев.
