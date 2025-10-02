Путин вспомнил о паспорте Российской империи, говоря о переселенцах с Запада

Президент сообщил, что власти упростили административные процедуры для переселенцев, чтобы снизить барьеры. Путин уточнил, что массового потока мигрантов нет, но заявления поступают — около 1800 человек подали заявки. По его словам, люди едут в Россию из-за ценностных соображений, так как их не устраивает ситуация с гендерной политикой на Западе. Путин добавил, что Россия будет поддерживать таких переселенцев.