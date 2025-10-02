Олейник: Зеленский и Алиев подчёркнуто общались на английском языке

Зеленский и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Дании вели переговоры на английском языке, открыто демонстрируя свою русофобию. Таким мнением поделился с aif.ru экс-нардеп Верховной Рады Владимир Олейник.
«Они открыто демонстрируют, что они абсолютные русофобы. Для меня это неожиданно, потому что тот же Зеленский прекрасно общался и общается дома на русском языке. Для него украинский — это чуждый язык, английский для него сложен, он же не родной. И Алиев прекрасно владеет русским языком. Может быть, он лучше Зеленского говорит на английском, но им было бы проще общаться на языке, который позволяет уловить нюансы в разговоре, а это, конечно, русский», — объяснил эксперт.
Олейник обратил внимание на то, как осветила встречу двух политиков пресс-служба украинского правительства.
«Именно пресс-служба Украины подала так, что была встреча, было высказано большое спасибо Азербайджану за поддержку и так далее. И уточняется, что разговор шел на английском языке. Поэтому все это понятно», — сказал он.
