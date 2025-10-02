Путин: Россия готова поддержать предложение Трампа по конфликту в секторе Газа

Президент России Владимир Путин в четверг, 2 октября, заявил, что Россия готова поддержать предложение главы Белого дома Дональда Трампа об урегулировании конфликта в секторе Газа, это приведет к решению о двух государствах Израиля и Палестины. Он добавил, что сейчас неизвестна реакция израильского правительства на план, выдвинутый Трампом.