Путин: Россия готова поддержать предложение Трампа по конфликту в секторе Газа

Президент России Владимир Путин в четверг, 2 октября, заявил, что Россия готова поддержать предложение главы Белого дома Дональда Трампа об урегулировании конфликта в секторе Газа, это приведет к решению о двух государствах Израиля и Палестины. Он добавил, что сейчас неизвестна реакция израильского правительства на план, выдвинутый Трампом.

По словам российского лидера, важно, чтобы план по завершению кризиса в Газе поддержали сами жители Палестины, ХАМАС и исламский мир. Он подчеркнул, что ситуация в регионе является «ужасными событиями» в современной истории человечества.

Также Путин выразил мнение, что управление в секторе Газа следует передать администрации президента Палестины Махмуда Аббаса или местной милиции, передает сайт Кремля.

29 сентября Белый дом опубликовал план Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа. Инициатива предполагает немедленное прекращение боевых действий, вывод израильских войск с территории региона и заморозку линии фронта в обмен на освобождение заложников ХАМАС.

