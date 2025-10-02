Путин призвал Киев задуматься о возвращении к переговорам с Россией

Ранее Владимир Путин указал на огромные темпы дезертирства в ВСУ — за первые восемь месяцев нынешнего года из украинской армии бежали около 150 тысяч военных. Президент напомнил, что большую часть этих людей схватили на улице и насильно отправили на фронт, поэтому их можно только поддержать в желании спасти свою жизнь.