Путин призвал Киев задуматься о возвращении к переговорам с Россией

«Лучше киевскому руководству подумать о том, как договариваться. Мы об этом много раз говорили и предлагали это сделать», — подчеркнул Путин.
Ранее Владимир Путин указал на огромные темпы дезертирства в ВСУ — за первые восемь месяцев нынешнего года из украинской армии бежали около 150 тысяч военных. Президент напомнил, что большую часть этих людей схватили на улице и насильно отправили на фронт, поэтому их можно только поддержать в желании спасти свою жизнь.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.