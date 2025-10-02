Путин рассказал об отношениях с Трампом

Путин рассказал, что у него с Трампом «свои» отношения.
Президент России Владимир Путин заявил о наличии особых отношений с главой США Дональдом Трампом и подчеркнул, что оба лидера хорошо осведомлены о вкусах друг друга при обмене подарками. Об этом глава государства сообщил на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».
«У нас с ним (с Трампом — прим. URA.RU) свои отношения. Мы знаем, что другу другу дарить, мы к этому относимся очень спокойно», — сказал президент России. Его слова передает корреспондент URA.RU с места событий.
В период с 29 сентября по 2 октября в Сочи проводится XXII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». В этом году центральное внимание участников сосредоточено на вопросах формирования многополярной структуры мирового порядка и рассмотрении возможных сценариев его последующего развития. В форуме принимают участие 140 экспертов, представляющих свыше 40 государств.