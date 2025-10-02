Путин: за продолжение конфликта в Украине ответственна Европа

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ответственность за продолжение конфликта в Украине лежит на Европе. Об этом завил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии «Валдая», сообщает ТАСС.
Путин заявил, что ответные меры РФ на милитаризацию Европы не заставят себя ждать.
«Ответственность за это лежит не на большинстве — за то, что не удалось прекратить боевые действия, — а на меньшинстве. Прежде всего на Европе, которая постоянно эскалирует конфликт», — сказал он.
Путин указал на то, что народ Украины для Запада и его «прислуги в Киеве» представляется расходным материалом. По его словам, ситуация в Украине для Запада стала картой в более масштабной игре, для него это возможность заработать на войне.
По мнению Путина, «корневой первопричиной» конфликта в Украине и других кризисов послужила политика Запада после холодной войны, в итоге ситуация в международных отношениях сложилась такая, что в безопасности себя не чувствует никто. Путин подчеркнул, что безопасность одних стран не может быть обеспечена за счет других.
В то же время российский лидер выразил уверенность в том, что в ситуации вокруг Украины постепенно возьмет верх «добрая воля». По его словам, действия стран мирового большинства отличаются от поведения Европы и США при администрации экс-президента Джо Байдена, они стремятся реально помочь в установлении справедливого мира. -0-