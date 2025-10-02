Путин: за продолжение конфликта в Украине ответственна Европа

По мнению Путина, «корневой первопричиной» конфликта в Украине и других кризисов послужила политика Запада после холодной войны, в итоге ситуация в международных отношениях сложилась такая, что в безопасности себя не чувствует никто. Путин подчеркнул, что безопасность одних стран не может быть обеспечена за счет других.