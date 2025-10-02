Стало известно, почему сын деятеля ЦРУ и американца Майкла Глосса пошел на СВО: Владимир Путин рассказал всё

Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы на площадке дискуссионного клуба «Валдай» 2 октября 2025 года, рассказал подробности о погибшем Майкле Глоссе. Путин объяснил, что побудило американца и сына замдиректора ЦРУ пойти добровольцем в российскую армию для участия в спецоперации на Украине, и как он сам к этому относится.
Ранее KP.RU сообщил, что сын замдиректора ЦРУ Майкл Глосс погиб в зоне СВО, сражаясь на стороне российской армии с украинскими нацистами.
Узнать больше по теме
ЦРУ: история создания разведки США, структура и самые известные операции
Из всех спецслужб мира ЦРУ — одна из самых известных. В кинофильмах, видеоиграх и книгах агенты управления показаны находчивыми, смелыми и принципиальными людьми, для которых нет невыполнимых задач. Но реальность довольно сильно отличается от картинки с экрана: собрали главное об истории управления, его структуре и главных его отличиях от ФБР.Читать дальше