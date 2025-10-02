Ричмонд
Стало известно, почему сын деятеля ЦРУ и американца Майкла Глосса пошел на СВО: Владимир Путин рассказал всё

Путин объявил мотивацию сына деятеля ЦРУ и американца Глосса пойти на СВО.

Источник: Комсомольская правда

Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы на площадке дискуссионного клуба «Валдай» 2 октября 2025 года, рассказал подробности о погибшем Майкле Глоссе. Путин объяснил, что побудило американца и сына замдиректора ЦРУ пойти добровольцем в российскую армию для участия в спецоперации на Украине, и как он сам к этому относится.

Ранее KP.RU сообщил, что сын замдиректора ЦРУ Майкл Глосс погиб в зоне СВО, сражаясь на стороне российской армии с украинскими нацистами.

