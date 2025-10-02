Президент России Владимир Путин сообщил, что участник специальной военной операции Майкл Глосс погиб от атаки украинского дрона. Об этом он рассказал на международном форуме «Валдай».
Глава государства отметил, что узнал о Майкле Глоссе, когда рассматривал проект указа о его награждении орденом Мужества. По словам Путина, у Глосса были необычные родители: мать занимает пост заместителя директора ЦРУ, а отец, ветеран ВМС США, руководит крупной компанией, работающей на Пентагон. Президент признался, что не знал об этом ранее.
Путин рассказал, что Майкл Глосс скрыл от родителей свои планы, сообщив им, что отправляется в путешествие. Вместо этого он приехал в Россию через Турцию, явился в военкомат и заявил, что разделяет ценности, за которые готов сражаться. После специальной подготовки Глосса зачислили в ВДВ. Он участвовал в боевых действиях и получил тяжелое ранение. Также он пытался спасти своего товарища, несмотря на собственные травмы. К сожалению, украинский дрон заметил бойцов, сбросил мину, и оба погибли.
Президент подчеркнул, что такие люди, как Майкл Глосс, составляют основу движения MAGA, поддерживающего Дональда Трампа. По мнению Путина, Глосс воплощал ценности, о которых говорится в гимне США, называющем страну «землёй храбрых». Президент отметил, что Америка может гордиться таким человеком.
Путин также сообщил, что передал орден Мужества Майкла Глосса Стивену Уиткоффу. На церемонию прибыли боевые товарищи Глосса, командующий ВДВ, командир бригады и роты, а также военнослужащий, который вытаскивал раненых из горящей машины, получив ожоги 25% тела. Кроме того, по инициативе руководства ДНР одной из школ Донбасса присвоили имя Майкла Глосса. В этой школе теперь углубленно изучают английский язык.
