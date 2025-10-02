Владимир Путин рассказал, как убили сына деятеля ЦРУ Майкла Глосса на СВО: «Прилетел дрон»

Путин рассказал, что Майкл Глосс скрыл от родителей свои планы, сообщив им, что отправляется в путешествие. Вместо этого он приехал в Россию через Турцию, явился в военкомат и заявил, что разделяет ценности, за которые готов сражаться. После специальной подготовки Глосса зачислили в ВДВ. Он участвовал в боевых действиях и получил тяжелое ранение. Также он пытался спасти своего товарища, несмотря на собственные травмы. К сожалению, украинский дрон заметил бойцов, сбросил мину, и оба погибли.