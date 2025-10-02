«Он раненый, но помогал русскому другу»: Путин рассказал о подвиге сына деятеля ЦРУ Майкла Глосса

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» рассказал о подвиге сына деятеля ЦРУ Майкла Глосса в ходе спецоперации.
По его словам, он узнал об этой истории, когда поступил проект приказа о его награждении орденом мужества. Владимир Путин отметил, что Майкл Глосс — сын замдиректора ЦРУ и ветерана ВМС помог русскому товарищу по оружию. Родителям молодой человек сказал, что уехал путешествовать, а сам прошел специальную подготовку и был зачислен в ВДВ.
«Получил тяжелое ранение и вместе с другим своим товарищем, с русским, третий товарищ их вытащил, получил 25% ожогов тела. И вот этот молодой парень сам, истекая кровью, пытался оказывать помощь своему русскому товарищу по оружию. К сожалению, их заметил дрон, сбросил мину и оба погибли», — рассказал президент.
Напомним, 2 октября Владимир Путин обращается к россиянам и миру на форуме «Валдай». Сайт KP.RU публикует трансляцию речи главы государства.