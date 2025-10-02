Владимир Путин считает, что тарифные угрозы США из-за РФ навредят им самим

Президент России Владимир Путин на форуме «Валдай» высказался о тарифных угрозах США в адрес стран, сотрудничающих с Россией. Он отметил, что такие меры навредят в первую очередь самой американской экономике.
По словам Путина, некоторые советники в США считают повышение тарифов правильным шагом, но эксперты сомневаются в этом. Если тарифы на товары из стран, торгующих с Россией энергоносителями, вырастут, это приведет к сокращению поставок, например, из Китая. Цены на эти товары увеличатся, так как они будут идти через третьи и четвертые страны. Это, в свою очередь, вынудит Федеральную резервную систему США сохранять высокую процентную ставку, что замедлит экономику страны.
Путин подчеркнул, что выгода для США от таких мер неочевидна. Отметил он и еще один момент. Если страны, такие как Индия, откажутся от российских энергоносителей из-за угроз, они могут потерять до 9−10 миллиардов долларов. Если же санкции будут введены, ущерб окажется таким же. В этом случае, по мнению президента, отказываться от сотрудничества с Россией нет смысла, особенно учитывая внутриполитические риски.
