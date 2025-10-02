Владимир Путин считает, что тарифные угрозы США из-за РФ навредят им самим

Путин подчеркнул, что выгода для США от таких мер неочевидна. Отметил он и еще один момент. Если страны, такие как Индия, откажутся от российских энергоносителей из-за угроз, они могут потерять до 9−10 миллиардов долларов. Если же санкции будут введены, ущерб окажется таким же. В этом случае, по мнению президента, отказываться от сотрудничества с Россией нет смысла, особенно учитывая внутриполитические риски.