2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Франции 185 тыс. человек стали участниками демонстраций профсоюзов, сообщает ТАСС.
Как отметила официальный представитель полиции Франции Агата Фуко в эфире телеканала LCI, число участников демонстраций профсоюзов, организованных по всей стране, достигло 185 тыс. человек. Их них 24 тыс. вышли на улицы в столице.
Всего в стране было организовано 300 различных акций, из которых 250 — демонстрации, а остальные 50 — попытки заблокировать различные объекты. В зоне ответственности полиции по всей Франции за вандализм или же насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов были задержаны 14 человек, из них четыре — в столице. Данных по задержанным жандармерией пока нет. Для охраны порядка в течение дня было задействовано 76 тыс. полицейских и жандармов.
Однако профсоюз CGT приводит иные, более высокие данные по количеству участников протестных выступлений. Его представители заявили о 600 тыс. протестующих. В целом манифестации сегодня прошли гораздо спокойнее, чем в предыдущие разы. В крупных городах не было зафиксировано серьезных происшествий и масштабных стычек с полицией.
Еще 19 сентября ведущие профсоюзы Франции выдвинули ультиматум правительству, пообещав продолжить забастовки, если не будут выполнены их требования. Профсоюзы требуют от правительства отказаться от предложенного прежними властями проекта бюджета и планов по заморозке на год уровня пенсий, социальных выплат и зарплат в госсекторе. Они также выступают против сокращения 3 тыс. государственных служащих, реформы системы выплат по безработице и повышения пенсионного возраста до 64 лет. Среди требований — «налоговая справедливость», которую можно достичь за счет введения инструментов, позволяющих взимать налоги с дорогой недвижимости и высоких доходов, и за счет ограничения выплат дивидендов акционерам. -0-