Во Франции 185 тыс. человек стали участниками демонстраций профсоюзов

Еще 19 сентября ведущие профсоюзы Франции выдвинули ультиматум правительству, пообещав продолжить забастовки, если не будут выполнены их требования. Профсоюзы требуют от правительства отказаться от предложенного прежними властями проекта бюджета и планов по заморозке на год уровня пенсий, социальных выплат и зарплат в госсекторе. Они также выступают против сокращения 3 тыс. государственных служащих, реформы системы выплат по безработице и повышения пенсионного возраста до 64 лет. Среди требований — «налоговая справедливость», которую можно достичь за счет введения инструментов, позволяющих взимать налоги с дорогой недвижимости и высоких доходов, и за счет ограничения выплат дивидендов акционерам. -0-